Kadın hakemden Kaka'ya önce kart sonra selfie
İsrail ve Brezilya arasında oynanan efsaneler maçını yöneten kadın hakem, Kaka'ya sarı kart gösterdikten sonra efsane isimle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Dün, İsrail ile Brezilya arasında emekli futbolcuların bir gösteri maçı vardı. Maçın kadın hakemi, keyfi olarak oyunu durduruyor. Kaka'yla selfie çekmek için Brezilyalı yıldıza sarı kart gösteriyor. Futbolcular, sonra gelip bu tuhaf hareketi tebrik ediyor.
Ronaldinho, Bebeto, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo gibi efsane isimler karşılaşmada forma giydi.
Kadın hakemin Kaka'ya önce kart göstermesi ardından da Brezilyalı yıldızla fotoğraf çektirmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.