Denizli Pamukkale'de pazarda bıçaklı kavga 3 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'ndeki 'sosyete pazarı' olarak bilinen pazar yerinde meydana gelen olayda; iki grup esnaf arasında, iddiaya göre, borç- alacak yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mehmet A. bıçakla bacağından; Kazım Y. ile Zeynep E. de tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.