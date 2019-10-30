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Denizli Pamukkale'de pazarda bıçaklı kavga 3 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki pazar yerinde, esnaf arasında borç- alacak yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'ndeki 'sosyete pazarı' olarak bilinen pazar yerinde meydana gelen olayda; iki grup esnaf arasında, iddiaya göre, borç- alacak yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mehmet A. bıçakla bacağından; Kazım Y. ile Zeynep E. de tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

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