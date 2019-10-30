Denizli Pamukkale'de pazarda bıçaklı kavga 3 yaralı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki pazar yerinde, esnaf arasında borç- alacak yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'ndeki 'sosyete pazarı' olarak bilinen pazar yerinde meydana gelen olayda; iki grup esnaf arasında, iddiaya göre, borç- alacak yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada Mehmet A. bıçakla bacağından; Kazım Y. ile Zeynep E. de tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.