MEDYA

Sevgili Geçmiş 2. bölüm 2. fragmanı

Sevgili Geçmiş dizisi 2. yeni bölümüyle 1 Kasım 2019 Cuma akşamı Star'da olacak. Sevgili Geçmiş'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sevgili Geçmiş 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sevgili Geçmiş'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Sevgili Geçmiş 1 Kasım 2019 Cuma akşamı Star'da...

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım "Örnek aldığınız siyasetçi var mı?" sorusunda iki ismi saydı
Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Fransa Senatosundan skandal başörtüsü kararı
İrfan Can Kahveci'ye MSB'den destek
Azerbaycan'dan ABD Temsilciler Meclisinin kararına kınama
Nihat Özdemir: Yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Payitaht Abdülhamid 94. bölüm 2. fragmanı
Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınlandı
KYK burs sonuçları açıklandı mı KYK burs sonuç sorgulama ekranı
Buket Aydın: Biz ne zaman bu kadar iğrençleştik?
Sosyal medya Çavuşoğlu'nun tepkisini konuşuyor
Ünlü oyuncu Fatma Girik dişini yutunca hastanelik oldu
İstanbul Avcılar'da vincin sepetinden düşen işçi öldü
Mustafa Yeneroğlu kimdir AK Parti'den istifa eden vekil aslen nereli?