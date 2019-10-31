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Her Yerde Sen 20. bölüm 2. fragmanı

Her Yerde Sen dizisi 20. yeni bölümüyle 2 Kasım 2019 Cumartesi akşamı FOX'ta olacak. Her Yerde Sen'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Her Yerde Sen 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Her Yerde Sen 2 Kasım 2019 Cumartesi akşamı FOX'ta...

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir ile Selin birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

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