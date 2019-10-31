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Hanife Gürdal, sevgilisinin kucağına atladı

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, yeni sevgilisinin kucağına atlayıp sarıldığı anlarda video çektirdi. Gürdal, videoyu sosyal medya hesabından eğlenceli bir notla takipçileriyle paylaştı.

Bir döneme damga vuran evlilik programlarına katılan ve geçtiğimiz aylarda başını açan Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gürdal, son olarak sevgilisinin kucağına atladığı anların videosunu yayınladı.

SEVGİLİSİNE SARILDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Başını açtıktan sonra giydiği kıyafet ve verdiği pozlarıla adından söz ettiren Hanife, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Her pozuyla takipçilerinin tepkisini çeken Gürdal, fotoğraf çekimi için Trabzon'a gitti. Erkek arkadaşı ve fotoğrafçısıyla Trabzon'un farklı mekanlarında çekim yapan Gürdal, dün çekim için gittiği sahilde sevgilisinin kucağına atlayarak boynuna sarıldı. Gürdal bu anları da "Şimdi hastanedeyiz çünkü kemikleri çatladı" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Trabzon'daki çekimlerden sonra takipçileriyle soru-cevap yapan Gürdal, bir kullanıcının 'Ne ile geçiniyorsun?' sorusuna "Ayda bir kendim için yardım topluyorum. Kızılay'dan falan kendime bağış istiyorum" diyerek tepki gösterdi.

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