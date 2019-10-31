DÜNYA

ABD Bağdadi operasyonunun görüntülerini paylaştı

Amerika Merkez Kuvvetleri(CENTCOM) DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini paylaştı.

Amerikan Merkez Kuvvetleri'nden General Frak McKenzie operasyonun görüntüleri basına servis edilirken açıklamalarda bulundu. General McKenzie "Suriye'nin kuzey doğusundaki İdlib kentinde Bağdadi'nin saklandığı yer çok net bir şekilde görülüyor. Daha önce de söylediğim gibi burası izole bir kompleksti. Uçakları gören DEAŞ'lılar hemen ateş etmeye başladı. Ateş sonrası ilk başta teslim olmaları için onları uyardık." dedi.

McKenzie sözlerine şöyle devam etti; Operasyonun düzenleneceği isim çok kritik olmasına rağmen bölgede sivil kayıpların yaşanmaması adına büyük çaba harcadık. Bağdadi'nin intiharından sonra tüneldeki kalıntılar toplandı ve DNA kimlik doğrulaması yapılarak soru işaretleri ortadan kaldırıldı.

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