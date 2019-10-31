İstanbul’da “örümcek” hırsız ev sahibine yakalanınca camdan atladı

Olay, geçtiğimiz 24 Ağustos Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde bir binanın önüne gelen 2 hırsızdan biri, etrafı kolaçan ettikten sonra parmak izi bırakmamak için eldiven taktı. Şahıs ardından penceresi açık olan 1. kattaki daireye “örümcek adam” gibi tırmanmaya başladı. Bir süre sonra pencereden kafasını sokan hırsız, içeridekilerin uyumasını fırsat bilerek eve girdi. İçeride yaklaşık 3 dakika kalan hırsız 10 bin lira değerinde 3 adet cep telefonunu çaldıktan sonra odaları gezmeye başladı. Ev sahibinin uyuduğunu gören hırsız, yastığının altındaki cep telefonuna yöneldi. Ancak uyanan ev sahibi çığlık atarak bağırmaya başladı. Bunun üzerine hızla odadan çıkan hırsız, çaldıklarını aşağıda bekleyen gözcüye attıktan sonra adeta uçarak aşağıya atladı. Şahıslar ardından kaçarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.