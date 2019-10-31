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Tarihî Eminönü Balıkçı Tekneleri kaldırılıyor mu işte sokağın yorumu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Eminönü’de balık ekmek satan işyerlerinin boşaltılması için ihtarname gönderdi. Peki İstanbul halkı bu konuda neler düşünüyor? İşte yanıtı...

Bildiğiniz üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü'nde bulunan Tarihî Balıkçı Tekneleri'nin 1 Kasım tarihine kadar kaldırılması için; esnaflara, ihtarname gönderdi.

İnternethaber olarak konu hakkında bilgi sahibi Eminönü Balık Ekmek Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ceylan ve vatandaşlara "Tarihî Eminönü Balıkçılarının yerlerinden kaldırılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" diye mikrofon uzattık ve Söz Sizde dedik.

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