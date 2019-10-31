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Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin geçen hafta İdlib'e bağlı Barişa köyünde öldürüldüğü özel operasyonun görüntülerini yayınladı. Görüntülerde bombardımanla imha edilen yerleşkeye doğru hızla koşan askerler görülüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında, Suriye'nin İdlib kentinde DEAŞ lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin ölmüyle sonuçlanan operasyona ilişkin havadan çekilen görüntüleri paylaştı.

CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, Pentagon sözcüsü Jonahtan Hoffman ile yaptığı ortak basın toplantısına operasyona ilişkin soruları yanıtladı.

McKenzie, operasyon sırasında Bağdadi'nin üzerindeki intihar yeleğini patlaması sonucu ölen çocuk sayısının 2 olduğu bilgisini vererek, ölen DEAŞ'lı sayısının 4'ü kadın ve Bağdadi dahil 2'si erkek olmak üzere 6 olduğunu bildirdi.

"Onu yakalamak için özel infaz planı geliştirdik"

CENTCOM Komutanı, açıklamasında "(Bağdadi'nin) Gizlendiği yerde kısa süreli ve eyleme geçirilebilir istihbaratı elde ettiğimiz netleştiğinde, onu yakalamak veya öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik ve görev için özel bir operasyon ekibi hazırlamaya başladık. Misyonun ana taslağı Suriye'de önceden düzenlemiş olan özel operasyon kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir helikopter saldırısıydı" ifadelerini kullandı.

Trump "Görüntüleri yayınlayacağız" demişti

ABD için 'muhteşem bir hafta sonu' olduğunu belirten Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin "Çok daha önce yakalanması gereken bir adamı yakaladık. Ama ne yazık ki yakalanmadı. O büyük hasara yol açtı" demişti.

Trump, "Bu operasyonun videolarını yayımlamayı düşünüyor muyuz? Evet, bunu düşünüyoruz. Belki bazı parçaları alıp yayımlarız" ifadelerini kullanmıştı.

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