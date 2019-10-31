GÜNCEL

Bursa’da çevre felaketi binlerce balık ölü bulundu

Bir bölümü Bursa sınırlarından geçen Susurluk çayında yaşanan toplu balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. Yetkilerin bir an önce tedbir almasını isteyen vatandaşlar, her yıl ekim ayında balık ölümlerinin meydana geldiğine dikkat çekti.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde geçerek, Karacabey boğazından Marmara denizine dökülen Susurluk çayında her yıl ekim ayında yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor. Mustafakemalpaşa’ya bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi’nden de geçen nehirde ölü balıklar kıyıya vurdu. Bazı vatandaşların ölmek üzere olan balıkları çuvallarla toplamaya çalıştığı görülürken, sinekler, ağır koku ve çevre kirliliği dikkati çekti. Mahalle sakinleri, çevredeki fabrikaların nehri kirlettiğini iddia ederek, her yıl bu ayda olmasını da manidar bulduklarını ifade etti.

“Balıkları evine götürüp yiyorlar”

Çeltikçi Muhtarı Rasim Acar, “Arkamızda bulunan Susurluk çayı mahallemizden geçiyor. Müthiş derecede balık ölümleri var. Deremiz atık dere haline geldi. Balıklar her yıl bu aylarda yukarıdaki fabrikaların atık maddelerinden dolayı ölüyor. 15 -20 yıldan beri bu şekilde ölümler artarak devam ediyor. Biz bütün yetkilileri aradık. Bu yılda geldiler, numune alarak tahlile götürdüler, ama neticelenmedi. Vatandaşlarımız da bu konuda bilinçli değil. Ölmek üzere olan balıkları toplayıp evine götürüp çoluk çocuklarıyla yiyorlar. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

“Longoz ormanları yok olacak”

Karacabey’de yaşayan çevreci Hasan Balças, yıllardan beri bu mevsimde balık ölümlerinin olduğuna dikkat çekerek, “Biz doğayı farkında olmadan katlediyoruz. Marmara denizine giden bu kimyasal atıklar, Nilüfer çayından, Uluabat ve Manyas göllerinden gelen bu kirli atıklar, dünyaca ünlü Karacabey longozuna ulaşıyor. Orada zehirli atıkların tortuları kalıyor. O güzelimiz ormanlar zaman içerisinde yok olmaya mahkum” diye konuştu.
“Bu meseleyi birlikte çözelim”

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Hulusi Akar sınırdan uyardı! Her an her şey olabilir
TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı! Yüzde 6.6 artış var
Serdar Ali Çelikler: Obradoviç'in hesap vermesi lazım
Sedat Peker uyardı Azerbaycan gezici vandallara teslim olmayacak
Erdoğan izin vermedi İlker Başbuğ Yüce Divan'da yargılanmayacak
Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'den Avrupa İmar Bankası açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’da “örümcek” hırsız ev sahibine yakalanınca camdan atladı
Tarihî Eminönü Balıkçı Tekneleri kaldırılıyor mu işte sokağın yorumu!
Chloe yeni sevgilisi kimdir Yiğit Marcus Aral kaç yaşında ne iş yapıyor?
Afrin kent merkezine bomba yüklü araçla hain saldırı
Meltem Miraloğlu video görüntüleri herkesi kuşkulandırdı
Yiğit Marcus Aral kimdir kaç yaşında Chloe Loughnan'ın sevgilisi mi?
İçerisinde çocukların da bulunduğu eve silahlı saldırı
Ali Kemal Sarı kimdir kaç yaşında şarkıcı Hatice'nin yeni sevgilisi