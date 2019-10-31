Ünlü fenomen Mr. Beast, videolarını kopyalamakla suçladığı Enes Batur'u şikayet etti

Ürettiği içeriklerle geniş bir hayran kitlesi bulunan YouTuber Mr. Beast isimli genç, Enes Batur'u videolarını kopyaladığı gerekçesiyle şikayet etti. Geçtiğimiz gün 20 bin ağaç dikme videosunu yayınlayan Mr. Beast, Enes Batur'a mesaj atarak "Bunu da kopyala ve dünyayı kurtar" dedi.

Enes Batur'u içerik çalmakla suçladı

Laykla sayfasının haberine göre: Geçtiğimiz aylarda Enes Batur'un içeriklerinin çalıntı olduğu iddiası sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Logan Paul, Mr. Beast, PewDiePie gibi YouTuberlar paylaşım yaparak Enes Batur'u içerik çalmakla suçladı. Hatta 25 bin abonesi bulunan MrBeast, Enes Batur'u birçok kez kendi içeriklerini çaldığı için YouTube'a şikayet etmişti.

"Enes Batur'a meydan okudu"

YouTuber arkadaşlarıyla bir akım başlatan Mr. Beast, 20 milyon ağaç dikme videosu yayınladı. Ağaç dikme kampanyası için büyük bir emek veren YouTuber, videolarını çalmakla suçladığı Enes Batur'a mesaj atarak meydan okudu. Mr. Beast, Batur'a attığı mesajda "Beni hatırladın mı? Nasıl unutabilirsin ki? Her videoyu kopyaladığınıza göre. Bunu da kopyala ve dünyayı kurtar. K..tak" dedi.