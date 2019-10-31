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Nihat Özdemir "Yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Plan program dahilinde yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz. Ama bunu bir günde değil, belli program içinde yapacağız. Bunu Kulüpler Birliği ile beraber yürütmeyi düşünüyoruz." dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzmir Ticaret Odası Ekim ayı olağan meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.Süper Lig ve 1. Lig'in gelir açısından fena durumda olmadığını ancak diğer profesyonel lig ve amatör liglerin gelirler açısından durumunun çok zor olduğunu kaydeden Özdemir, yayın gelirlerinden bütçeler ayırarak kaynak aktarmaya çalıştıklarını söyledi. İzmir takımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Altınordu'nun Türkiye futbolunun gelişmesinde büyük katkısı var. Her gittiğim yerde Altınordu örneği anlatmaya çalışıyorum. Karşıyaka ise hiç bulunduğu yeri hak etmeyen bir kulübümüz. İnşallah en kısa zamanda eski gücüne kavuşur." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde A Milli Futbol Takımı'nın yakaladığı sportif başarılarla FIFA sıralamasında yükseldiklerini hatırlatan Özdemir, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde hedefimiz gruptan birinci çıkmak. İzlanda'nın 4 puan önündeyiz. Averajımız Fransa'dan iyi. Ana hedef gruptan lider olarak çıkmaktır." dedi.

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