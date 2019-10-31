Bülent Arınç: "KHK bir faciadır"

AĞRI ’nın Doğubayazıt ilçesinde şehit olan Er Zekeriya Altunok'un FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 16 ay cezaevinde yatan eski bir polis memuru olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olay sonrası KHK mağdurlarının durumu yeniden gündeme geldi.

Gazeteci Kemal Öztürk’ün Youtube kanalına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, konuyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Öztürk’ün ''KHK sorununu nasıl çözeceğiz'' sorusuna Arınç ''KHK bir faciadır’’ yanıtını verdi.

KHK mağdurlarına dikkat çekmek için böyle bir şey yaptım

YİK’ten aldığı maaşla eleştirilerin hedefi haline gelen Arınç, çevresinde birçok KHK mağdurunun olduğunu ve maaşının yarısını onlarla paylaştığını söyledi. Arınç sırf KHK meselesine dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını da açıkladı.

Ben onları gördükçe yerin dibine geçiyorum

Çevremde o kadar bu felaketi yaşayan insan var ki ben onlara acıyorum, onlara merhamet ediyorum diyen Arınç ''Ben onları gördükçe yerin dibine geçiyorum’’ açıklamasında bulundu. İşte Arınç’ın o açıklamaları:

Evime temizlik yapmaya gelen kadın Daire Başkanlığı’ndan ihraç edilmiş

Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen Daire Başkanlığı’ndan ihraç edilmiş bir kadın gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş bir başka kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Onlara birkaç kuruş daha fazla vereyim de bir katkım olsun diyorum.