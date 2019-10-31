POLİTİKA

İyi Parti'den ABD'nin 'soykırım' tasarısına tepki

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ABD Temsilciler Meclisinin ‘Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan’ kararına tepki gösterdi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD’nin tasarıyı Türkiye aleyhine bir “sopa” olarak kullandığını ifade eden Ağıralioğlu, “Biz çocuklarımıza Enver, Cemal ve Talat ismini verme kararımızla buna mukabele ediyoruz. Bu münasebetsizlik devam ederse kız çocuklarımız da dahil herkese Talat ismini veririz” dedi.

Ağıralioğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektubu da hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı şayet 13'ünde ABD'ye gidecekse çöp kutusuna attığı söylenilen mektubu oradan alsın. ABD başkanına kameraların önünde iade etsin. Biz bu topraklardaki varlığımızı ABD'ye borçlu değiliz” dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'nde, "Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan" yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı yakın zamanda ABD Senatosu’nda da oylamaya sunulacak.

Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'nun ilgili alt komitesinde görüşüldükten sonra Senato'da oylanması için bir tarih belirlenecek. Eğer Senato tasarıyı olduğu gibi kabul ederse Başkan'a (Trump) gidecek.

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