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Frey kalecinin arkasına saklandı attığı gol Almanya'yı salladı

Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen ve sezon başında Nürnberg'e kiralık olarak gönderilen Frey'in Almanya Kupası'nda attığı gol ülkede gündem oldu.

Fenerbahçe'nin 2018 yılında Zürich'ten 2,6 milyon euroya transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamadığı için bu sezon başında Nürnberg'e kiralnana Frey'in attığı gol gündem oldu. İsviçreli futbolcu takımının Kaiserslautern ile oynadığı Almanya Kupası maçında kalecinin arkasına saklanarak attığı gol çok konuşuldu.

İsviçreli futbolcu, maçın 89. dakikasında Kaiserslautern'in 2-1 üstünlüğüyle devam eden mücadelede yaşanan bir pozisyon sonrası rakip takım kalecisi Grill'in arkasına saklandı. Frey'in arkasında olduğunu fark etmeyen kaleci, topu ileri atmak için önüne doğru yuvarladı. 25 yaşındaki golcü, hızlı davranarak araya girdi ve topu filelerle buluşturdu.

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