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Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan ABD'ye ilginç teklif

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ABD’nin PKK’yı terör örgütü olarak kabul ettiğini hatırlatarak, ABD’ye ABD’nin hukukuyla savaş açmayı teklif etti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metin Feyzioğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin PKK ve türevlerinin terör örgütü olarak kabul ettiğini hatırlattı.

ABD Temsilciler Meclisinin Ermeni soykırımı hakkında aldığı kararı eleştiren ve ABD’ye ABD hukukuyla savaş açılmasını teklif eden Feyzioğlu, “ABD ülkesinde ABD hukukuyla savaş açmayı teklif ediyorum. ABD hukukunu göreve davet edelim diyorum. Bunun dayanağı nedir? Uluslararası hukuk ve ABD’nin ilgili hukukunu kapsamlı bir şekilde inceledik. Özetini veriyorum. PKK ABD’nin başkanlık emriyle 13224 Sayılı Başkanlık Emri ile sadece bir terör örgütü olarak adlandırılmamıştır. Aynı zamanda küresel terör örgütü olarak adlandırılmıştır. Bush zamanında. Bu liste bugün yürürlüktedir. Her gün güncellenen listenin 866’ıncı sayfasında. PKK ve türevleri terör örgütüdür” dedi.

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