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Sincan Belediyesi kaldırımdaki Ankara Büyükşehir Belediyesi logolarını sildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi logolarının Sincan Belediyesi işçileri tarafından Sincan’ın Fatih mahallesindeki Çarşamba Pazarı yanındaki kaldırımlarda silindiği görüntüler ortaya çıktı.

AK Parti’li Sincan Belediyesi işçilerinin kaldırımların üzerindeki Ankara Büyükşehir Belediyesine ait logoları sildiği ortaya çıktı.Söz konusu görüntülerde işçilerin Fatih mahallesindeki Çarşamba Pazarı yanındaki kaldırımlarda Büyükşehir Belediyesine ait logoları tek tek kaldırım taşlarından kazıdığı görülüyor.

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