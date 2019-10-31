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Konya'da bir kişi önce tartıştığı karısının boğazını ardından kendini kesti

KONYA'da Suriye uyruklu Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini iddia edip tartıştığı eşi Engame A.'nın jiletle boğazını kesti. Hasmet El A., ardından kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı. Yaralanan çift, hastanede tedaviye alındı.

KONYA merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi 17038 Sokak'ta meydana gelen olayda; 2 çocuk babası Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini öne sürdüğü eşi Engame A. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Hasmet El A., eşi Engame A.'nın boğazını jiletle kesti.

Hasmet El A. ardından kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı.

Kanlar içinde kalan Engame A., evden kaçıp komşularından yardım istedi.

Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yapılan araştırmada, Hasmet El A. ile ailesinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

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