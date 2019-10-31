Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullanılan ifadelere Hadi Özışık'tan sert tepki

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Trump'ın kamuoyunda çok tartışılan mektubuyla ilgili, katıldığı canlı yayında kullanılan ifadelere sert çıktı.

Gün birlik olma günü diyen Özışık, hiç kimsenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu mektup üzerinden hakaret edemeyeceğine vurgu yaptı.