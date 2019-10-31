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Bursa'da yaşlı adamın yaralandığı kaza kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ölümden dönen adam yaralanırken, vicdansız sürücü ise arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. O anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesi Eski Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç yolun karşına geçmek isteyen 88 yaşındaki Alaattin Taş'a çarptı.

Çarpan sürücü arkasına bile bakmadan yaralanan yaşlı adamı bırakıp hızla yoluna devam etti.

Kanlar içerisinde kalan adamın yardımına çevredeki esnaflar yetişti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı hastane kaldırıldı.

Ölümden dönen Alaattin Taş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri şimdi her yerde yaşlı adama çarparak kaçan sürücüyü arıyor.

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