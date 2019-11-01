MEDYA

Mucize Doktor 9. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 9. yeni bölümüyle 7 Kasım 2019 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 7 Kasım 2019 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt
Ali Koç: Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok iyi
Vahap Munyar Hürriyet'ten istifa etti Yerine Ahmet Hakan geçecek iddiası
Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etmeyi kabul etti
Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El Muhacir'in öldüğünü doğruladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Adım Melek 7. bölüm fragmanı
Kadın 70. bölüm 2. fragmanı
Mevlid Kandilinde neler yapılır 2019 mevlit kandili faziletleri nedir?
Çukur 74. bölüm fragmanı: 3. sezon 7. bölüm
Zalim İstanbul 17. bölüm 2. fragmanı
Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu
Savaşçı 80. bölüm 2. fragmanı
WhatsApp son görülme gerçeği ortaya çıktı işin aslı bakın neymiş