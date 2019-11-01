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Adana'da yük trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

Adana’da yük trenin çarptığı kişi ağır yaralandı. Demirköprü üzerinde meydana gelen kazada yaralı sedyeye bindirildikten sonra itfaiye vinci ile aşağı indirilerek ambulansa bindirildi.

Kaza, Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birbirine bağlayan demir yolu olan tarihi Demirköprü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istasyondan yola çıkan yük treni, Demirköprü üzerine geldiğinde, köprüde bulunan bir kişiye çarptı. Trenin makinisti durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı köprü üzerinden alamayacağı için durum itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye sedyeyi vince bağlayıp yaralıyı köpründen indirdi

Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, köprü üzerine çıktı. Önce yaralı şahsı sedyeye bindirdi. Ardından sedyeyi itfaiye aracının vincine bağlayarak köprüden indirdi. İsmi öğrenilemeyen yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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