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Ümit Erdim'den 'kilo' eleştirilerine Killa Hakan tarzı yanıt

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena gibi dizilerde rol alan Ümit Erdim'in kilolarıyla başı dertteydi. Erdim, tüp mide ameliyatı olarak 69 kiloya düşmüştü. Oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda rapçi Killa Hakan tarzıyla eleştirilere yanıt verdi

Ümit Erdim, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile takipçilerinin eleştirilerine yanıt verdi. Killa Hakan tarzıyla konuşan Erdim, şu ifadeleri kullandı:

Sen hiç tüp mide ameliyatlının yumruğunu yedin mi?

Ben 1 sene önce tüp mide ameliyatı oldum. Bu ameliyatı da profesör yaptı. Beni iyi dinle. Beni işi bilen insan, iyi bir ortamda ameliyat etti. Sağda, solda konuşuluyor. 'Ümit ağabey yüzün çöktü, hastalıklı gibi oldun. Çok zayıfladın...' Lan zımbo! Ameliyatın ilk senesinde hep böyle oluyor. Bunu doktorlar söyledi oğlum. Aklına senin anan baban sokmadı mı? Bak güzel insanlara selam olsun. Onlara hiçbir şey söylemiyorum. Bazı kardeşlerim 'Ümit ağabey sen nasıl kendini iyi hissedersen öyle olsun' diyor ama o kalbi kirli olanlar varya... Onlar... Bak oğlum, tararım lan seni çift silahla! Sen hiç tüp mide ameliyatlının yumruğunu yedin mi? Yüzüm çöktüyse çöktü lan, sana ne zımbo! Yüz benim, vücut benim anladın mı? Kalbi güzel insanlara selam olsun.

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