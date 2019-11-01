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Bursa'da otomobil denize uçtu o anlar kamerada

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, özel liman sahasında, plotaj servis hizmetinde kullanılan otomobilin denize uçma anının, güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.

İşçi Emrah A.'nın yaralı olduğu halde yüzerek denizden çıkmayı başardığı, Halil Durmuş'un (33) ise hayatını kaybettiği olaya ait görüntülerde, otomobilin hızla denize doğru gittiği, ardından da uçtuğu görülüyor.

Polisin soruşturması sürerken, Halil Durmuş'un 6 aylık evli olduğu öğrenildi.

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