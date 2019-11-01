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Sokakta yürüyen kadın evin garajında mahsur kaldı

BREZİLYA'da sıra dışı bir olay yaşandı. Bir kadın sokakta yürürken bir anda kendini önünden geçtiği evin garajında buldu.

Brezilya'nın Goiania kentinde bir motosikletli evinin garajından çıktı.

O sırada kaldırımda bir kadın yürüyordu. Kadın tam garajın önünden geçtiği sırada, garaj kapısı üzerine kapandı.

İmdadına temizlik görevlisi yetişti

Ne yapacağını şaşıran çaresiz kadın, garajda mahsur kaldı. Önce nerede olduğunu anlamaya çalıştı.

Ardından garaj kapısına vurarak çıkmaya çabaladı. Son çare olarak garajdaki güvenlik kamerasına yöneldi.

Ancak ne yapsa işe yaramadı.

Yaklaşık 1 saat garajda kalan kadını sokaktaki temizlik görevlisi kurtardı. 

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