POLİTİKA

Murat Kurum'dan Boğaz'da İmar Yetkisi açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son günlerde tartışma yaratan Boğaziçi yasasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok" diye konuştu.

"Belediyelerde üst düzey atamalar gibi bize gelmiş bir tasarı yok" açıklaması yapan Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız'ın belediyelerin genel sekreteri ve müdürünü atama talebi de yok" dedi.

"İBB'den yetki almak söz konusu değildir, yetki İBB'de değildir." diyen Murat Kurum, "Burada tarihi yapıları korumak amacımız" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Kaçak yapıların satılamayacağına şerh getirilecek"

-Kanun yapma yetkisi meclistedir. Değerle alakalı problem, ada bazında çalışmalar, kaçak yapılaşmayla ilgili tapuya şerh koyulması... Düzenleme yapılınca yürürlüğe girilince kaçak yapıların satılamayacağına ilişkin şerh getirilecek. Aynı Kapadokya'da Bodrum'da yaptığımız gibi.

"Depozito uygulamasına geçeceğiz"

-2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte şu an geri dönüşüm oranımız yüzde 13. Yüzde 35 seviyesine geçecek adımları kararlı bir şekilde atmaya gayret gösteriyoruz. 

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