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Kütahya'da halk otobüsünde üniversiteliye taciz

KÜTAHYA'da özel halk otobüsünde üniversite öğrencisi F.U.'yu taciz ettiği iddiasıyla 12 gündür aranan S.Y. (36), otobüs durağında beklerken yakalandı. Gözaltına alınan S.Y.'nin İstanbul'daki taciz olayından emniyette suç kaydının olduğu belirlendi.

KÜTAHYA şehir merkezi-üniversite seferinin yapıldığı özel halk otobüsünde, 21 Ekim'de, meydana gelen olayda; Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi F.U., otobüste yanına oturan kişinin kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla polis merkezine gidip şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olay günü ve sonrasına ait halk otobüsü, iş yeri ve mobese kameraları olmak üzere yaklaşık 50 kaydı incelemeye aldı.

Görüntülerden F.U.'nun yanında oturan kişinin S.Y. olduğu tespit edilerek, arama çalışmalarına başlandı.

Polis ekipleri, S.Y.'yi 12 gün sonra Atatürk Bulvarı'ndaki otobüs durağında beklerken yakaladı.

Gözaltına alınan S.Y.'nin İstanbul'daki taciz olayından emniyette suç kaydının olduğu belirlendi.

S.Y.'nin sorgusunda, tacizde bulunmadığını elinin yanlışlıkla kadına çarptığını öne sürdüğü öğrenildi.

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