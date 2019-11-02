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Hercai Reyyan ve Miran'ın ateşli öpüşme sahnesi

ATV'de yayınlanan Hercai dizisinin önceki gün yayınlanan son bölümüne Reyyan ve Miran karakterlerinin öpüşme sahnesi damga vurdu.

Ekranların Cuma günleri en çok izlenen dizisi Hercai, son bölümüyle nefesleri kesti. Dizinin başrol oyuncularından Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü ve Reyyan'ı canlandıran Ebru Şahin'in öpüşme sahnesi, önceki gün yayınlanan 19. bölümde sosyal medyanın zirvesine yerleşti.

Televizyon dizileri arasında son zamanların en çok yakıştırılan olarak gösterilen ikilisi Miran ve Reyyan'ın ateşli öpüşme sahnesi '#bensendetutuklukaldım' etiketiyle Twitter'da TT listesinin zirvesine oturdu.

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