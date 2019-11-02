Rusya'da otomobil ve cip kafa kafaya çarpıştı 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, Rusya'nın Omsk şehri yakınlarındaki bir otoyolda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buz tutmuş yolda ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen bir ciple kafa kafaya çarpıştı. Kaza anları saniye saniye başka bir aracın araç içi kamerasınca kaydedilirken, otomobilin sürücüsünün ve yanındaki yolcunun kaza yerinde yaşamını yitirdiği, cipte bulunan 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.