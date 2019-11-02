İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı ülkelerine göndereceğiz

İçişleri Bakanı Soylu, "Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz." dedi.

Hollanda'nın DEAŞ üyelerini vatandaşlıktan çıkarması ve sınır dışı etme kararına değerlendiren Soylu, "Bazı ülkeler vatandaşlıktan çıkararak bizim ülkemize veya herhangi bir ülkeye sorumluluğunu bırakmak istiyorlar. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir" diye konuştu.

Soylu, "Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur." diye tepki gösterdi.

DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkarılmasıyla ilgili Bakan Soylu, "Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş." dedi.

Avrupa ülkelerinin göç politikasını eleştiren Soylu, "Avrupa'nın bu konuda insanlık adına aldığı rakam 0'dır." ifadelerini kullandı.