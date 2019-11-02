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Burası Türkiye değil! 80 bin taraftar asker selamıyla Mehmetçiğimize destek oldu

İran Ligi'nde mücadele eden Tractor Sazi'in, İstiklal takımıyla oynadığı maçta 80 bin kişi hep bir ağızdan "Türkiye" diye tezahüratta bulundu.

İran’ın Tebriz bölgesinin ve Güney Azerbaycan Türklerinin takımı olan Tractor Sazi’nin taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı.

Geçtiğimiz haftalarda bir futbolcusu asker selamı verdiği için ceza alan Tractor takımının taraftarları, İstiklal maçı için tribünleri tıklım tıklım doldururken yaklaşık 80 bin taraftar stadyumda “Türkiye tezahüratları yaptı.

Saatler öncesinden hazırlıklar yapan 80 bin taraftar asker selamı vererek Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajını da verdi.

Teknik direktör Mustafa Denizli

Başarılı çalıştırıcı Mustafa Denizli’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Tractor Sazi takımı, İstiklal karşısında sahadan 4-2’lik yenilgiyle ayrıldı.

35 milyon Türk'ün takımı

Tractor Sazi kulübü, İran’ın en büyük fabrikalarından biri olan traktör fabrikasında 1970 yılında kuruldu.

Bölgede yaşayan yaklaşık 35 milyon Türk kökenli vatandaşın sesi olmayı parola olarak kabul eden Tractor, 5 sene içerisinde 1. Lig’e yükseldi.

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