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Arnavutköy’de mobilya imalat fabrikasında korkutan yangın

Arnavutköy’de ahşap mobilya imalatı yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürülürken, yanan fabrika drone ile görüntülendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan ahşap mobilya fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, ahşap mobilya imalatı yapan 3 katlı bir fabrikanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede fabrikanın büyük bir bölümünü sararken, fabrikanın altında bulunan bir kamyonda alev alarak yandı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise dumandan hafif şekilde etkilenen işçilere müdahalede bulundu. Yangın sırasında fabrikanın çevresinde bulunan ineklerin ise can havliyle kaçıştığı görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, yangın drone ile havadan görüntülendi.

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