Tel Abyad'da bombalı araç saldırısı: 13 ölü

Terör örgüttü PYD/YPG Suriye’nin Tel Abyad kentinde pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 sivil vatandaş hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye giden 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.