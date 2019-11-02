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Sosyal medya fenomeni Reynmen ailesine son model araba aldı

Sosyal medya fenomeni Reynmen, kazandığı parayla ailesine son model bir araba aldı. Ailesinin hediye karşısındaki mutluluğunu Instagram hesabından paylaşan Reynmen "Bazı şeyleri parayla satın alamazsınız" dedi.

Çektiği videolarla adını duyurduktan sonra 'Derdim Olsun' ve 'Ela' isimli iki şarkı çıkartarak müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, ailesine araba aldı. Reynmen'in babası, oğlunun son model araba hediyesi karşısında duygusal anlar yaşadı.

BABASI DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Her paylaşımıyla adından söz ettiren genç fenomen, bu zaman kadar kazandığı parayla ailesine son model bir araba aldı. Oğlunun hediyesi karşısında duygusal anlar yaşayan Reynmen'i babası, "Benim edebiyatım kuvvetli değildir. Duygularımı da pek belli edemem ama gerçekten düşkünüm size. Biriniz birinizden farkı yok emin olun." şeklinde konuştu.

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