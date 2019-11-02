Bakan Süleyman Soylu: “İktidarı milletten kaptırırız”

Afyonkarahisar'da gerçekleşen AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletin daim iktidar olabilmesi için çok çaba sarf etmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Soylu, "İktidarı milletten kaptırırız. Bir cümle söylüyorum; İktidarı milletten kaptırırız. Bu da belki bu ülkeye yapılabilecek olan en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Onun için bu milletin daimi iktidar olabilmesi için çok çaba sarf etmeli ve gayret göstermeliyiz. Milletin değerlerine yabancılaşmış, milletin değerlerini aşağılamak için fırsat bekleyenlere ne olursunuz fırsat vermeyelim gayret gösterelim ve mücadele edelim. Şurada iki gece sabaha kadar çalıştım. Ne oldu bittim mi yani? 10 kilo mu verdim 5 kilo mu verdim? Hayır. Günde 16 saat çalışıyoruz. Sizlerde çalışıyorsunuz ve hep beraber çalışıyoruz. Ama şu önümüzdeki seçime kadar Türkiye'nin ayarını bozmaya çalışanlar, ondan sonrada bizden sonra gelecek olanlar öbür seçim döneminde onlarda bu sorumlulukta fazla çalışsınlar. Ama ne olursunuz işin ucunu bırakmayın. Yeni başladım yarın gideriz öbür gün gideriz demeyin. Milletin cenazelerinde ve şehit evlerinde olun. Gazilerle birlikte olun. Bakkalın, marketin derdini dinleyin. Siz dinlemezseniz başkaları istismar edecektir ve etmeye çalışacaktır" diye konuştu.