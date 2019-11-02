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Menemenspor - Ümraniyespor maçının ardından açıklama

TFF 1. Lig’de Ümraniyespor’u 1-0 mağlup eden Menemenspor’da yüzler gümlüyor. Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, daha iyi sonuçlar alarak lig sıralamasında daha iyi yerlere gelmek istediklerini ifade ederken, Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek de buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Ümraniyespor’u konuk eden Menemenspor, rakibini 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, önceki haftalara göre daha iyi oynadıklarını ifade ederek, “İyi bir mücadele oldu. Tüm hafta takımımız çalıştı ve çalıştıklarını sahada uygulamaya gayret gösterdiler. Bu ligin takımı olma yolunda ilerliyoruz. Daha iyi sonuçlar alıp daha iyi yerlere gelmek istiyoruz” diye konuştu.

Ümraniyespor cephesi

Lider olarak geldikleri maçtan lider olarak dönemediklerini kaydeden Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise, “Futbolcularımıza şans vermeyi sürdüreceğiz. Takımımız girdiği pozisyonları değerlendirebilseydi d

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