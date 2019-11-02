Abdullah Avcı: "Çok değerli bir galibiyet oldu"

Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Avcı, bugün oyun içinde olumlu olumsuz birçok şeyi yaşadıklarını belirtti.

İlk yarısı itibariyle oyun planı, akan oyunla skoru ceplerine aldıklarını dile getiren Avcı, “Attıklarımızdan daha fazlasını 3 ya da 4’ü bulabilirdik. İkinci yarıda oyun istediğimiz gibi başladı. Rakip sahada fazla pas oyununa döndük, rakip arkasına koşular gerekiyordu. Alan savunmasını çok iyi yapan ve merkezi iyi kapatan bir takıma karşı merkeze oynamamaktı. Merkeze oynanan ve kaybettiğimiz toplarda geçişlerde ve yediğimiz golle birlikte oyun aksiyona döndü. Rakipte bizde pozisyonlar yakaladık" diye konuştu.

"Kazanmak önemliydi"

Sonuçta kazanmanın önemli olduğunun altını çizen Abdullah Avcı, "4 maç 10 puan tek gol yedik, bir ivme kazandık, rakipler yukarıda kaybederken. Sakatlarımızda dönecek. Yoğun bir hafta süreci var. Oyuncu kazanırken de mutlu olamıyorsa bu çok değerli bence. Bazen ana odaklanmak derse iyi çalışmak kazanma istekleri, dirençleri vardı. Bazen biz bazen rakip kaçırıyor. Bence çok değerli bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakiplerinde kaybettiği süreçte kazanmak önemliydi. Önümüzdeki süreçte lig, Avrupa Ligi maçları var. Taraftarımızın desteğiyle kazanıp Milli Takım arasına girmek istiyoruz” dedi.