POLİTİKA

İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile görüştü. Heyete, ABD Temsilciler Meclisi'nden çıkan 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi.

Kalın, ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konularının ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik önemine vurgu yapıldı.

Teröre karşı yürütülen haklı mücadele kararlılıkla devam edecek
İlişkilerin geliştirilmesi yönünde karşılıklı irade beyanlarının yapıldığı görüşmede, Türkiye'nin terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD/YPG'ye karşı yürüttüğü haklı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

İki tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi

ABD Temsilciler Meclisi'nde çıkan iki tasarı hakkındaki rahatsızlığın da dile getirildiği görüşmede, Suriyeli mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü ile ilgili Türkiye'nin çalışmaları ve çabaları hakkında bilgi verilirken bu konuda uluslararası toplumun da sorumluluk alması gerektiğine işaret edildi.

Görüşmede, aşırıcılığın küresel bir sorun olduğu ve uluslararası toplumun bu konuda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği de vurgulandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tunç Soyer'in çıkışına Nedim Şener'den efsane cevap
Ünal Karaman: Kaybetmek üzücü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü
Annesini kaybeden futbolcu gözyaşlarını tutamadı
Alanya'dan gol sesi çıkmadı
Antalyaspor Beşiktaş maçı (CANLI İZLE)
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Menemenspor - Ümraniyespor maçının ardından açıklama
Bakan Süleyman Soylu: “İktidarı milletten kaptırırız”
Kısa bacaklı kadınlar nasıl giyinmeli pantolon bot ayakkabalı elbise önerileri
İzmir'de korkunç kaza! Araca çarpıp kaçtı, arkasına bile bakmadı
Tel-Abyad'da PKKYPG'ye ait tünel tespit edildi
ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te tüyler ürperten detaylar Nalan Şimşek olayı
Recep İvedik 6 fragmanı
Kova burçları aşkta ayrılık görünüyor Kasım 2019 aylık burç yorumları