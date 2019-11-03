SPOR

Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı.

"İstanbul senin, durma koş" sloganıyla koşulan maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan start aldı.

Organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

Start öncesi bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Sizlerle beraber olmanın heyecanını, mutluluğu yaşıyoruz. Göğsümüzü kabartan sporcularımız da burada. Sporun birleştiren ruhuyla İstanbulumuza gelen sporculara 'hoş geldiniz', diyorum. Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağız, gönülleri birleştireceğiz. Sporun ruhuyla yarınlara gençlerimizle yürüyeceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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