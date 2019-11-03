POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Katar'da önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Somali'nin acılarını dindirmek tüm dünyanın sorumluluğundadır ancak bu her şeyden önce ümmetin görevidir." dedi.

Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Somali Temas Grubu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. 

Konuşmasına Somali'nin Beledveyne kentinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Somalili yetkililerle temas halinde olduğunu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayın selden etkilenen halka yardım faaliyetlerini başlattığını duyurdu.

Dünyanın Somali halkının çektiği acılara kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugünkü toplantı uluslararası camiaya Somali'nin uzun süredir devam eden sorunlarına odaklanması için yapılan güçlü bir çağrıdır." diye konuştu. 

Çavuşoğlu, "Somali'nin acılarını dindirmek öncelikle ümmetin görevidir. Farklılıklarımızı bir yana bırakıp Somali'de barışı ve refahı sağlamak için ortak bir tutum takınmalıyız. Aynı zamanda Somali'nin dünyadaki konumunu yükseltmek için birlikte çalışmalıyız. Somali'nin siyasi istikrarını sağlamak, ulusal güvenlik güçlerini yeniden yapılandırmak ve ekonomik gelişmeye imkan tanıyacak ortam yaratmak için bizim yardımımıza ihtiyacı bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

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