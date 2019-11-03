DÜNYA

Kız bebeği gömmek isteyen dede suçüstü yakalandı

Kız çocuklarının 'mali yük' olarak görüldüğü Hindistan'da bir bebek canlı canlı mezara sokulacaktı

Hindistan’ın Haydarabad şehrinde bir dede, kız torununu canlı canlı gömmek isterken yakalandı.

Şehirde aracıyla ilerleyen bir kişi, çalılıkların arasında toprağı kazan yaşlı bir adamı gördü. Sürücü, yaşlı adamın elinde battaniyeye sarılı bir bebek görünce durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, kız torununu canlı canlı gömmek isteyen dedeyi gözaltına aldı.

Dede ve yanındaki arkadaşı polislere bebeğin öldüğünü ve bu yüzden gömeceklerini söyledi. Ancak yapılan kontrollerde yaşadığı belirlenen bebek sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 2 hafta önce Hindistan’ın kuzeyinde Uttar Pradeş’te canlı halde gömülmüş bir kız çocuğu bulunmuştu.

Hindistan’ın yoksul kesimlerinde kız çocuklar ekonomik yük olarak görülüyor. Ülkedeki kadın hakları savunucuları, geleneksel olarak erkek bebeği değerli gören anlayış nedeniyle milyonlarca kız çocuğun, anne karnında ya da bebekken öldürüldüğünü belirtiyor. Ülkede anne karnındaki kız bebekleri öldürmek için yasa dışı yollarla kürtaj yapan klinikler olduğu belirtiliyor.

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