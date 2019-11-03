İstanbul'da HDP kongresinde PKK'ya saygı duruşu

HDP İstanbul teşkilatının 3. Olağan Kongresi, Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirildi. İstanbul'un farklı ilçelerinden partilililerin otobüslerle taşındığı kongreye katılım beklenenden az oldu. Salonun yaklaşık 3'te 1'inin boş kaldığı görüldü.

İstiklal Marşı okunmadı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'sayın' ifadesini kullandığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a selam gönderdi. Güvenlik güçlerinin PKK/YPG paçavralarının asılmasına izin vermediği salonda İstiklal Marşı okunmadı.

"Yaşasın Rojava direnişi" sloganları atıldı

Zaman zaman Mehmetçik'in Barış Pınarı Harekatı'na karşı "Yaşasın Rojava direnişi" sloganları atıldı. Teröristlere saygı duruşunda bulunulan salonda büyük bir Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün asılı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

İçeriye örgüt materyalleri alınmadı

Güvenlik güçlerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı salona, terör örgütü PKK-PYD ve elebaşına dair paçavraların girişine izin verilmedi.