POLİTİKA

Saadet Partisi'nde kongre heyecanı

7. Olağan Büyük Kongre'de konuşan Karamollaoğlu, "Yasin Börü, Eren Bülbül, Berkin Elvan bizimdir" dedi.

Saadet Partisi 7.Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu’nda yapıldı.

Kongreye katılan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Konuşmasına Necip Fazıl Kısakürek'in şiiriyle başlayıp Nazım Hikmet'in dizeleriyle devam eden Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini sert bir dille eleştirdi.

Temel Karamollaoğlu, "Bu dava, bu sevda, bu vatan bizimdir. Karacaoğlan bizim, Dadaloğlu bizim, Yunus Emre bizimdir. Ahmet Yesevi, Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaş, Mevlana bizimdir. ‘Kürdü, Türkü ve Çerkezi Hep Adem’in oğlu kızı beraberce şehit gazi’ diyen Aşık Veysel bizimdir. Semah bizim, halay bizim, horon bizimdir… Munzur bizim, Fırat bizim, Kaz Dağları bizimdir… Madımak, Roboski, Başbağlar bizimdir… Yasin Börü, Eren Bülbül, Berkin Elvan bizimdir… Acısı bizim, sevinci bizim, kederi bizim türküsü bizimdir." ifadelerini kullandı.

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