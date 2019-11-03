GÜNCEL

60 saniyede bugün (3 Kasım 2019)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

3 Kasım 2017 Pazar; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Kayserispor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Konya'da düğün konvoyundaki 4 araca 3 bin 652 TL para cezası
Elazığ Harput'taki definecilere şok baskın
Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Kasımpaşa Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Aydın'da dağdan topladıkları mantarı yiyen 3 kadın hastanelik oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İsviçre'deki CHP etkinliğine PKK baskını
Ankara Mamak'ta Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde korkutan yangın!
İzleyiciler isyan etti Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruyla elendi
Hadise'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mülteci övgüsü
İstanbul'da HDP kongresinde PKK'ya saygı duruşu
e okul vbs öğrenci giriş nasıl olur sınav sonucu sorgulama ekranı
Saadet Partisi'nde kongre heyecanı
8 Kasım kandil mi 2019 ne kandili var Diyanet dini günler takvimi