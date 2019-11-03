Bingöl Karlıova Kaymakamlığı güzel haberi verdi

BİNGÖL Karlıova Kaymakamlığı, öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için köprü projesi çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Köprü tamamlanıncaya kadar ise öğrencilerin geliş-gidişleri için ücretsiz araç tahsis edileceği öğrenildi.