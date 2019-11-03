Hong Kong’da meclis üyesinin kulağı ısırılarak koparıldı

Hong Kong kentinin Tai Koo bölgesindeki Cityplaza adlı AVM’de meydana gelen olayda; hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi, ismi henüz açıklanmayan ancak Bölge Meclisi üyesi olduğu belirtilen bir kişinin kulağını ısırarak kopardı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde; saldırganın, Bölge Meclisi üyesinin kulağını ısırdığı, çevredeki diğer protestocuların ise saldırgana vurduğu görüldü.

Yerel medya; Bölge Meclisi üyesine, o sırada AVM’de bulunan sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini duyurdu.