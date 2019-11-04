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Şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in Aya isimli şarkısında kalça dansı yaptı

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in yeni çıkardığı Aya isimli şarkısında kalça dansı yaptı. Şarkıcı, dans videosunu da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yeni şarkısı Anlayacaksın'ı çıkaran şarkıcı Ebru Polat, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Reynmen'i Ela isimli şarkısıyla yaptığı dansla gündeme gelen Polat bu sefer de Ezhel'in şarkısında dans etti.

EZHEL'İN ŞARKISINDA KALÇA DANSI YAPTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimli başında gelen şarkıcı Ebru Polat, dün akşam yayınladığı dans videosuyla ağızları açık bıraktı. Altın rengi parlak mini bir elbise giyen Ebru Polat, "Bensiz olmaz" diyerek Murda ve Ezhel'in Aya isimli şarkısında dans etti. Polat, kalça hareketleriyle izleyenleri şaşkına çevirdi.

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