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Sivas'ta yürekleri ağza getiren kaza! O anlar böyle görüntülendi

Sivas’ta meydana gelen bir trafik kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde Kümbet mahallesindeki bir ara sokakta meydana geldi.

Kazada, aracının ön tekerleği kaldırıma sıkışan sürücü aracını kurtarmak için gaz pedalına yüklenince bir anda sıkıştığı yerden kurtulan araç önce arkasında bulunan bir kadına, ardından binanın duvarına, son olarak da elektrik direğine çarparak durdu.

Aracın çarptığı kadın hafif şekilde yaralandı. Araçta ve binanın duvarında maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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