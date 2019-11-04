PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruldu. TSK ve MİT'in ortak yaptığı bir operasyonda PKK'nın sözde Metina sorumlusu Müsluh İke öldürüldü.
TSK ve MİT birlikte büyük operasyonlarda imza atıyor. TSK ve MİT'in düzenlediği operasyonlar sayesinde terör örgütü PKK ağır darbeler aldı.
TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke etkisiz hale getirildi.
Müsluh İke İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı kategoride yayınladığı listede yer alan isimlerden biri...