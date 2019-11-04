Aleyna Tilki ve Seda Sayan Demet Akalın ve Okan Kurt'tan tanışma yıl dönümü partisinde coştu

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşanan ancak daha sonra yeniden barışaran Okan Kurt ve Demet Akalın çifti, tanışmalarının 8. yıl dönümlerini bir partiyle kutladı.

İstanbul'daki bir eğlence mekanında düzenlenen partiye çiftin yakın arkadaşları ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Partide Seda Sayan, Aleyna Tilki, Simge Sağın, Alişan ve eşi Buse Varol, Selin Ciğerci, Özlem Yıldız ve Fatih Ürek de ünlü çifti yalnız bırakmadı.

ALİŞAN: "6 SENE YOK YAZILDIM"

Partiye eşi Buse Varol'la birlikte katılan ünlü şarkıcı Alişan ise, geceden fotoğraf paylaştı. Alişan, Demet Akalın ve Okan Kurt'la çekilen fotoğrafa, "6 sene yok yazıldım. 8. seneye diğer yarım Buse Varol'la yetiştim. Nice yıllarınız olsun. Sizi çok seviyoruz" notunu yazdı.